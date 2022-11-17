وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نوفي» مرتبط بعملية تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن مبادرة «نوفي»، مرتبطة بشكل كبير بعملية تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات، فمن خلال قمة «كوب 27» استطعنا أن نؤمن التمويل الخاص بهذه المشروعات وأن يكون هناك تأمين ابتكاري يشمل العديد من المشروعات المختلفة، ويشمل المحافظات والدول التي لديها «نوفي» و«نوفي +»، وهي خاصة بمسألة النقلة الحضارية وتسعى لحشد التمويل الخاص ومن أجل الشركاء.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع الوزاري الأول حول التحضر والتغير المناخي، ضمن فاعليات قمة المناخ، المنعقدة بشرم الشيخ، أنه يوجد مبادرة هامة أخرى، وهي مبادرة رئاسة «كوب 27»، وهي كتاب الإرشادات الخاص بـ«كوب 27»، وتم إصدار هذا الكتاب في التاسع من نوفمبر في يوم التمويل، وهو عمل جماعي من كل أصحاب المصلحة والجهات المختلفة والقطاع الخاص والبنوك، داعية كل الحضور بقمة المناخ لقراءة الكتاب بالتفصيل، كونه يظهر بالتفصيل كيف يمكن أن نحقق التمويل وكيف تكون هناك أدوات تؤهل للوصول للاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة.

وشرحت المشاط أن الكتاب متاح ومن خلال الQR كود يمكن الحصول عليه وسوف يتم نشر المعلومات الخاصة بالكتاب الفترة القادمة، وهذه هي الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية.