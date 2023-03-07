«نوفي»: 10 نجاحات مصرية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كشف السفير هشام بدر، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمصر، عن 10 نجاحات حققتها مصر من «المبادرة»، حتى الآن، إثر انطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر أغسطس الماضي.

جاء ذلك في مقال لمنسق المبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء الذكية بمصر، بعنوان: «حققنا النجاح.. فوجب الشكر»، والذي نٌشر في العدد الثاني من مجلة «آفاق المناخ»، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي دشنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس.

10 نجاحات مصرية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

1- توفير قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات.

2- إيجاد حلول مصرية لمشكلات التغير المناخي على المستوى الوطني.

3- إيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية.

4- بناء قدرات الكوادر بالمحافظات.

5- العمل في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة.

6- تحقيق الشراكة الذكية بين الجهات المحلية والوطنية والدولية.

7- رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات.

8- تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي.

9- تمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

10- تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي بشأن التغير المناخي.

وأكد منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمصر، تطلعه لإطلاق الدورة الثانية من المبادرة، معربًا عن ثقته بأننا سنرى خلالها عددا أكبر من المشروعات الخضراء الذكية، والتي تُزيد الحلول المصرية المُقدمة لمشكلات تغير المناخ بكل المحافظات.

تعزيز قدرات مصر لمواجهة تغير المناخ

وشدد السفير هشام بدر، على أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مثلت حلمًا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، موضحًا أن المبادرة ومشروعاتها تُعزز من قدرة مصر على الصمود في مواجهة الآثار المتوقعة للظاهرة، التي سيواجهها العالم حتمًا.