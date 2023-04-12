بركان روسيا يعوق الرحلات الجوية ورماده يغطي شبه جزيرة كامتشاتكا

مع كثرة انتشار الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض الدول خلال الفترة الماضية، انفجر بركان روسيا شيفيلوش في أقصى شرق البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، وتسبب في نثر سحابة من الرماد على منطقة كبيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا، كما شكّل خطراً واسعا على الرحلات الجوية، وفق ما نقلته السلطات المحلية الروسية.

ثوران بركان روسيا

وأمر الجهاز المسؤول عن مراقبة الانفجارات البركانية عن أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة بركان روسيا، ووضع رمز طيران أحمر يشير إلى أن سحابة الرماد انتشرت على مسافة كبيرة من مئات الكيلومترات شمال وجنوب غرب الجزيرة، بحسب موقع «يورونيوز».

وأوضح الجهاز، أنَّ ثوران بركان روسيا مستمر لعدة أيام، ومن المتوقع انفجار الرماد على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر في أي لحظة، و اضاف بيان صدر عن الجهاز أن النشاط الجاري للرياح قد يؤثر على الرحلات الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وفى السياق ذاته، بثت وكالة أنباء «تاس» الروسية، مشاهد لمقطع فيديو من الأرض يظهر سحابة كبيرة من الرماد تنتشر على مسافة ضخمة فوق الغابات المجاورة وتحجب رؤية البركان بالكامل.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة بركان شيفيلوتش

ونشر حاكم جزيرة كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، مقطع فيديوعبر موقع التليجرام، أكد فيه أن المدارس والجامعات، سيستمر غلقها حتى إشعار آخر، و جري إرسال عدد من الأطباء لزيارة كل منزل وشقة لمتابعة أوضاع المواطنين، كما دعت السلطات المحلية السكان بالبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة أولادهم.

يُذكر أنَّ بركان شيفيلوتش الروسي، الذي وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف و283 مترًا، كان قد قذف في 19 يناير الماضي عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه بلغ 6.5 كيلومترًا أيضا.