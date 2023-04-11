ثوران بركان «شيفيلوتش» يُغلق المدارس ويهدد الحركة الجوية في روسيا

ثار بركان «شيفيلوتش»، الروسي، الكائن بشبه جزيرة كامشاتكا، أقصى شرق روسيا، نافثا عمودا من الرماد بارتفاع 10 كيلومترات، ما شكل تهديدا متزايدا للحركة الجوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

اتجاه رماد ثوران بركان «شيفيلوتش» الروسي للغرب

وفي وقت سابق، قالت السلطات المحلية، إنّ سحابة الرماد الناجمة عن ثوران بركان شيفيلوتش الروسي تتجه ناحية الغرب والجنوب، مشيرة إلى أنها تغطي مساحة طولها 400 كيلومتر وعرضها 270 كيلومترا.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الروسية، إلى أن المرحلة القوية من ثوران بركان شيفيلوتش الروسي، بدأت في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، وبحلول السادسة صباحًا، وصلت إلى أقصى حد لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وترصد «الوطن»، التداعيات وأبرز المستجدات على خلفية ثوران بركان «شيفيلوتش» الروسي ف نقاط كما يلي:

- أصدر فريق الاستجابة للثورات البركانية في كامشاتكا تحذيرا لحركة الملاحة الجوية.

-نشاط بركان شيفيلوتش الروسي المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

- الرماد قد يتفجر في أي لحظة على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا.

طبقة الرماد المتساقط 8.5 سنتيمتر

-بلغت طبقة الرماد المتساقط على قرى محلية بينها «كلوتشي»، 8.5 سنتيمتر أعلى مستوى في 60 عاما.

- انتشار السحابة الرمادية فوق قريتي «كلوتشي» و«كوزيرفسك» اللذين يفصلهما أكثر من 70 كيلومترا، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

- إغلاق المدارس في منطقة «أوست كامشاتسكي».