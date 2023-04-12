محافظ بورسعيد: جهود مكثفة لرفع آثار الأمطار والتعامل مع الطقس السيئ

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، تواصل الجهود المكثفة للأحياء ومدينة بورفؤاد، وانتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع ٱثار مياه الأمطار بالشوارع، تزامناً مع موجة الطقس غير المستقر، فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار 24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع ٱثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

الأوضاع مستقرة في بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت برفع ٱثار المياه فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار جهود الاجهزة التنفيذية في رفع وسحب مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

استمرار متابعة الطقس

وأوضح، أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة دفعت بعدد كبير من السيارات الناقلة الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة ، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، لافتا ألى انه تم التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار لسرعة تصريف المياه من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط، فضلا عن انتشار أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.