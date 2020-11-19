أمطار متوسطة غربي الإسكندرية مع بدء نوة الطقس غير المستقر

هطلت أمطار متوسطة، اليوم الخميس، على غرب الإسكندرية، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدء طقس غير مستقر على المدينة الساحلية.

ومنذ الصباح الباكر وتشهد الإسكندرية سحبا ممطرة في سماء وسط وشرق المحافظة، مع توقعات بطقس غير مستقر يستمر إلى ٤٨ ساعه بداية من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه وسحبها من الشوارع، مع تفعيل التدخل الفوري لمنع أي تراكمات للمياه وإعاقة حركة المرور في الشوارع.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه تم الدفع بسيارات السيول وكافة سيارات الكسح والسحب في الشوارع، للتعامل السريع مع النوه، ومنع أي تراكمات، مع الانتهاء من تسليك "الشنانيش" لنزول المياه بسهولة ويسر دون أي إعاقة.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن رئيس الشركة القابضة تفقد جميع معدات الصرف الصحي والاستعداد لاستقبال النوة، وتابع مدى جاهزية المحطات لاستقبال الأمطار.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر اليوم الخميس؛ تزيد شدتها ليلا.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت حيث تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل الشرفاات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.