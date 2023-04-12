كل ما تريد معرفته عن بطاقة السجل التجاري الرقمية.. تتيح السحب والإيداع

وقع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية، لإصدار بطاقة السجل التجاري الرقمية، ضمن خطة وزارة التموين لاستكمال ميكنة خدماتها.

كل ما تريد معرفته عن بطاقة السجل التجاري الرقمية

ووفقًا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في بيان له منذ قليل، فإنه سيتمّ إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة وفروعها، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق بطاقة السجل التجاري الرقمية، وتشمل أبرز المعلومات عن عنها كالتالي:

** بطاقة السجل الرقمية ستكون بديلات عن شكل السجل التجاري الورقي.

** سيكون ملحق به QR Code ويمكن لحامل هذه البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية.

** السجل التجاري الرقمي يوفر الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري.

** تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

** طلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع QR Code.

** استخدام بطاقة السجل التجاري الرقمي في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي.

** يكون اصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card).

** الحصول على خدمات السجل مثل إتاحة طلب مستخرج حديث أو طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي.

** التوسع في نشاط السجل التجاري ليشمل سجل المستفيد، كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.