«التموين» تفتتح مكتب السجل التجاري ببني سويف.. واستحداث 3 خدمات جديدة

‬افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ مكتب السجل التجاري النموذجي ببني سويف، أول مكتب في محافظات الوجه القبلي يقدم خدمة اعتماد وزارة الخارجية لخدمات السجل التجاري التي يحتاجها أصحابها لتقديمها للدول الأجنبية، ويقع على مساحة 400 متر ويتضمن 7 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يتلقى المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

منظومة العمل بالسجل التجاري

وأكد المصيلحي، أنّه جرى تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وأنّها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أنّ أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل، منها ربط مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وجار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل مكاتب السجل التجاري، يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة ، كما جرى تفعيل خدمة لأول مرة، وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة (شاملة فروعها) بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة،‪ ‬وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأضاف الوزير أنّ تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أنّ كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب، ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجارى حاليا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.

التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجارى النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ المكتب يخدم محافظة بني سويف، وبصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى محافظات الجمهورية، تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّه في إطار التحول الرقمي، استحدث جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، نموذجا جديدا لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث جرى إتاحة خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومي» أيضا، إضافة منشأة «إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي».

‫وأضاف عشماوي، أنّه جرى إطلاق 3 خدمات جديدة، هي: طلب قيد منشأة فردية، طلب شهادة سلبية، وتقديم مستندات للفحص الأمني المسبق، ووصل إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من اجمالي 36 خدمة سجل وبنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا.

ولفت إلى أنّ عدد معاملات السجل التجاري من بداية العام الحالي وحتى 30 يوليو 2022 نحو 2.3 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال اتاحة الخدمة للبنوك، مقارنة بزيادة قدرها نحو 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

واوضح عشماوي، أنّه جرى تطوير 44 مكتبا بنسبة تحديث تصل إلى 48% من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل، ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثا إلى 80% من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024.

كما افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، من مقر مكتب السجل التجاري النموذجي ببني سويف عبر الفيديو كونفرنس، 6 مكاتب سجل تجاري «جنوب القاهرة، الخانكة بالقليوبية، شبرا الخيمة بالقليوبية، أشمون بالمنوفية، مغاغة بالمنيا، وكوم حمادة بالبحيرة».

كما تفقد الوزير، مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة بني سويف الجديدة والذي يقدم خدمات البطاقات التموينية للمواطنين بنظام إلكتروني متكامل في إطار منظومة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة التموين، كما تفقد الوزير فرع هايبر ماركت (مجمع استهلاكي) ببني سويف والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وايضا تفقد مجمع مطاحن مصر الوسطى والذى يضم عدد 2 مطحن وصومعة تابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصومعة كوم أبو راضي بمركز الواسطى التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.