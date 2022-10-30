رئيس التجارة الداخلية بـ«التموين» لـ قصواء الخلالي: مخزون القمح لدينا يكفي 6 أشهر

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية نجحت بشكل باهر، في توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن أول أكبر التحديات فيما يخص المخزون الاستراتيجي كانت جائحة فيروس كورونا، تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

توفير كل السلع

أضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أن الوزارة نجحت في توفير كل السلع بالأسواق، في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، بسبب وجود اعتمادات مالية كبرى من القيادة السياسية، وتوجيهها بتوفير المخزون الاستراتيجي، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المخازن التابعة للشركة القابضة.

كل السلع آمنة

استطرد أن كل السلع آمنه جدا، والقمح يكفينا لـ6 أشهر وصولا لشهر أبريل، ووزير التموين أكد أن «عندنا قمح بكميات كبيرة جدا، وفيه مليون طن قمح داخلين خلال هذا العام لتوفير تأمين عام وكامل من محصول القمح، وأكبر دليل على هذا الكلام، هو أننا بدأنا ندي دقيق للمخابز الخاصة بواقع 10 الآلاف جنيه للطن».

وأوضح أن هذا الإجراء، سيساعد أصحاب المخابز الخاصة في خبز رغيف العيش الفينو بوزن 40 جرام بسعر 75 قرش، والـ60 جرام بسعر جنيه، والمخابز السياحية الـ75 جرام من الخبز بجنيه أيضا.