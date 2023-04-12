الشعراوي يوضح موعد ليلة القدر وسبب الخلاف عليه.. شفع أم وتر؟

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في توصيفه لليلة القدر، إنَّ القدر هو الشرف والرفعة، ويختلفا لمقدار من يُشرف ومن يُرفع، فإذا كان الله هو من رفع ليلة القدر فلا يوجد بعدها رفعة.

وأضاف الشعراوي، في إحدى لقاءاته بشأن موعد ليلة القدر، أنَّ كون ليلة القدر في رمضان فهو أمر لا شك فيه، ولكن في أي ليالي أو أيام رمضان هو الأمر الذي يوجد له حديث، موضحًا: «تأتي السنة لتقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»، فهنا نقلتها السنة من الشهر إلى 10 أيام فقط.

الشيخ الشعراوي يوضح موعد ليلة القدر

وتابع الشيخ الشعراوي، أنَّ هناك أحاديث أخرى تقول التمسوا ليلة القدر في وتر العشر الأخيرة من رمضان، وأخرى تقول التمسوها في شفع الأخير من رمضان.

موعد ليلة القدر

ولفت إلى أنَّ البداية كانت في رمضان، ثم تمّ تحديدها في العشر الأخيرة مرة في الوتر ومرة في الشفع، موضحًا أن سبب عدم تحديد موعد ليلة القدر حتى لا يعرفه الناس ويحتفلوا به مرة واحدة فقط.

وعن الاختلاف في أنَّها في شفع أو وتر العشر الأخيرة من رمضان، أوضح الشيخ الشعراوي، أنَّ العبارة تقول «التمسوها في العشر الأخير من رمضان»، الذي يبدأ في يوم 21 رمضان، إذا كان الشهر 30 يوما، أما إذا كان الشهر 29 يومًا تلتمس ليلة القدر من 20 رمضان، وفي هذه الحال ينقلب الوتر شفع والعكس صحيح.