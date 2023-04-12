هل من علامات ليلة القدر نزول المطر؟.. أزهري يجيب

هل من علامات ليلة القدر نزول المطر؟، سؤال يتردد لا سيما مع سقوط المطر مساء أمس الثلاثاء، ليلة 21 من رمضان وهي أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وتناول هذا الموضوع الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وهو ما يعرضه التقرير التالي.

هل من علامات ليلة القدر نزول المطر؟

وللإجابة عن سؤال هل من علامات ليلة القدر نزول المطر؟، قال «الأزهري»، إن ليلة أمس، قد تكون ليلة القدر في الأغلب لكثرة تساقط الأمطار بها.

واستشهد بما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري رضي الله عنه، والإمام مسلم رضي الله عنه أنَّ سيدنا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سُئلَ هلْ سَمِعْتَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ، يَذْكُرُ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ قالَ: نَعَمِ، اعْتَكَفْنَا مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَشْرَ الأوْسَطَ مِن رَمَضَانَ، قالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قالَ: فَخَطَبَنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقالَ: إنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وإنِّي نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ في وِتْرٍ، فإنِّي رَأَيْتُ أنِّي أسْجُدُ في مَاءٍ وطِينٍ، ومَن كانَ اعْتَكَفَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ فَلْيَرْجِعْ، فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَىٰ المَسْجِدِ وما نَرَى في السَّمَاءِ قَزَعَةً، قالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ، وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَسَجَدَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ في الطِّينِ والمَاءِ حتَّىٰ رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ في أرْنَبَتِهِ وجَبْهَتِهِ.

علامات ليلة القدر

وبالإضافة إلى سؤال هل من علامات ليلة القدر نزول المطر؟، تناولت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق علامات ليلة القدر، ومن أبرزها، أن تطلع شمس لا شعاع لها، وذلك لما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم).، وأضافت الإفتاء بأنه في بعض الراويات «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد) والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

كما استشهدت الإفتاء المصرية، بما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.