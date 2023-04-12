تحصين 250 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة مهتمة بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

تحصين طيور ضد أنفلزنزا الطيور

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية نفذت حملات خلال شهر مارس لتحصين 69 ألف و870 طائرً ضد مرض إنفلونزا الطيور و27 ألف طائر بالحضانات و20 ألف و950 طائرً تحصين مجانى للتربية المنزلية وتحصين 132 ألف و620) طائرًا ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين 250 ألف و440 طائرًا.

وأضاف أن لجان التحصين مرت على 250 منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن 63 مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص 660 مسحة، لإجمالي عدد طيور 534 ألفا، بالإضافة إلى استخراج 720 تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ22 مزرعة سمكية، وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

تنظيم 446 ندوة وجولة إرشادية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة في إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، نظمت 446 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 973 لقاء إرشاديًا مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.