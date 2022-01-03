هل مصر خالية من مرض انفلونزا الطيور؟.. الغرف التجارية تجيب

أكدت الغرف التجارية، في تقرير اقتصادي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن مصر في طريقها للخلو نهائيا من إنفلونزا الطيور هذا العام 2022، وذلك لعدة أسباب محددة، رغم التغييرات المناخية والعشوائية.

أسباب خلو مصر من إنفلونزا الطيور

وأرجعت الغرف التجارية، في تقريرها، خلو مصر من إنفلونزا الطيور، لعدة أسباب؛ منها التزام البعض بتطبيق التكنولوجيا والأساليب الحديثة في تربية الدواجن، ولوجود كوادر فنية في مصر ذات خبرات مهنية عالية اكتسبتها على مر الأعوام الماضية، فضلا عن أن الطقس جيد وملائم إلى حد بعيد بالبلاد، على الرغم من التقلبات المناخية.

وأضافت أنه من بين تلك الأسباب أيضا، هو الإعفاء الجمركي على الكثير من مستلزمات الإنتاج الذي ساعد في تربية الدواجن، ووجود مناخ استثماري جيد، لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن العدوى بين الطيور تأتى نتيجة عدم وجود وسائل الأمان الحيوي والسماح بدخول والخروج بدون عائق إلى المزرعة.

ويجري حاليا معهد بحوث الحيوان، البحوث اللازمة لتحسين وتطوير سلالة «دق 4»، وهي الدواجن «البلدي» المنتشرة في المنازل، بطرق مبتكرة محسنة، ضمن جهود المعهد في انتقاء سلالات جيدة للتربية بمصر لتربيتها، إذ أن هناك سلالات مخصصة في اللحم وأوزان وراثية وأخرى قياسية ومعدل غذائي عالي في أقل وقت، حيث تصل إلى 2 كيلو وربع الكيلو، وذلك فى 36 يوما.

تجار الغرف التجارية: أسعار الدواجن لم ترتفع منذ 5 سنوات

وفي سياق آخر، أكد تجار بالغرف التجارية، أن قيمة الدواجن لم ترتفع منذ 5 سنوات، إذ يتم بيعها بأسعار عام 2017، على الرغم من ارتفاع مستلزمات الإنتاج في مصر، إذ تنتج البلاد 1.5 مليار طائر سنويا، فيما يبلغ حجم إنتاج بيض المائدة إلى 14 مليار بيضة سنويا، ويصل متوسط نصيب الفرد إلى 20 كيلو في العام من الدواجن، ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل، فيما يصل عدد المزارع ما بين 22 و30 ألف مزرعة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، إلا أن أسعار الدواجن يتم بيعها بنفس أسعار عام 2017 في مصر، إذ تصل قيمة الكيلو لـ28 جنيها، وهو ما اعتبره «سعر غير عادل» لمنتجي الدواجن، على حد قوله.