حكم لاصقة النيكوتين في رمضان للتخلص من التدخين.. هل تفطر؟

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من المنتجات في السوق المصممة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، ومن بينها لاصقة النيكوتين، فما هو حكم لاصقة النيكوتين في رمضان؟، يرد على ذلك الدكتور أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء.

حكم لاصقة النيكوتين في رمضان

وبخصوص حكم لاصقة النيكوتين في رمضان، قال «سلامة» إن النيكوتين من أخطر المواد المضرة الموجودة في التبغ وهي أساس الإدمان لدى المدخنين، كما أن التدخين في نهار رمضان مفطر للصائم لأنه جرمٌ يدخل من منفذ طبيعي للطعام والشراب، كما أن التدخين حرام شرعًا لكونه مضر بالصحة واستشهد بقول الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.

التدخين يفطر الصائم

وأضاف في حكم لاصقة النيكوتين في رمضان، أن اللاصقة تكون على هيئة مادة لزجة، توضع على الجلد فيمتصها، ثم تنتقل إلى الدم، وتساعد الإنسان المصاب بإدمان التدخين على التخلص من أعراض هذا الإدمان، لذلك يجوز استعمالها شرعًا بشرط ألا تضر بالشخص ضررا مؤكدًا، وأن يغلب على الظن أنها تساعد على الاستشفاء من التدخين.

ولفت في حكم لاصقة النيكوتين في رمضان، إلى أن وضع هذه اللاصقة لا يفطر الصائم طالما أنها توضع على الجلد وتدخل من المسام ولا تعد من قبيل الغذاء.

وأكد أنه في حكم لاصقة النيكوتين في رمضان، تصح الصلاة مع وجودها؛ إذا لم تكن هذه اللواصق مصنعة من النجاسات يجب نزع هذا اللاصق عند غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس؛ لتعميم البدن بالماء، كما يجوز الوضوء مع وجود هذه اللاصقة إن لم يكن على أعضاء الوضوء، أما إن وضع على أحد أعضاء الوضوء فيجب نزعه.