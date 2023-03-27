«الصحة» تخصص خطا ساخنا للمساعدة في الإقلاع عن التدخين خلال رمضان

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن صيام شهر رمضان المعظم بمثابة فرصة لـ«الإقلاع عن التدخين»، مناشدة المدخنين باستغلالها، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

الإقلاع عن التدخين في رمضان

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي صادر عنها تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المعظم، ضمن حملة «من غيرها أحسن»، المواجهة لانتشار التدخين: «بدأت رحلة الـ 30 يوما للإقلاع عن التدخين.. استغل فترات الصيام وشجع نفسك وكل اللي حواليك على التوقف عن التدخين».

الخط الساخن للإقلاع عن التدخين

وتابعت أن وزارة الصحة والسكان لديها خط ساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، وذلك على رقم 16328.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوعية بالأضرار السلبية للتدخين والحث على الإقلاع عنها، وذلك ضمن إجراءات متعددة تعمل عليها الدولة في هذا الصدد.

وتُصدر وزارة الصحة والسكان العديد من النشرات والمواد التوعوية المختلفة تزامنًا مع حلول شهر رمضان المُعظم بهدف توعية المواطنين بالسلوكيات الخاطئة، وكيفية مواجهتها خلال الشهر الكريم.