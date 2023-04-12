محافظ مطروح في افتتاح معهد بسيوة: الإعداد لإنشاء فرع جديد لجامعة الأزهر

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، معهد عين زهرة الابتدائي الأزهري في قرية أبو شروف بمركز ومدينة سيوة على بعد 40 كم شرق سيوة، بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة، والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة وكيل منطقة مطروح الأزهرية نائبا عن الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية، والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ولفيف من مديري المديريات والادارات ومشايخ قبائل سيوة.

15.4 مليون جنيه تكلفة إنشائية لمعهد سيوة

وقال الدكتور عبدالعزيز عثمان نائب رئيس منطقة مطروح الأزهرية ببيان إن المعهد بتكلفة 15.4 مليون جنيه، ويقع على مساحة 2500 م2 منها 420 م2 مبانى على ثلاث أدوار، ويضم 9 فصول من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك صيدلية، ومسجد، ومعمل حاسب آلي ومعمل كيمياء، ومكتبة وغرفة أنشطة طلابية، بالإضافة الى استراحة للمدرسين لتخفيف المشقة وتحقيق الاستقرار التعليمى لهم.

دعم الطلاب الأوائل

كما تفقد محافظ مطروح بمعهد سيوة الأزهري بأبوشروف عدد من الفصول للاطمئنان على مستوى الطلاب مع تحفيز المتميزين منهم، وتحدث معهم خلال جولته مؤكدا دعم جميع الطلاب الأوائل.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر للتعاون مع محافظة مطروح وجهود الاهتمام بالتعليم الأزهري على مستوى مصر عامة ومحافظة مطروح خاصة وأنه جاري الإعداد لافتتاح فرع جديد لجامعة الأزهر بمطروح وتجهيزه بما يليق بالتعليم الأزهري ولما يوجد من إقبال كبير من أهالي مطروح على التعليم به.

ولفت المحافظ إلى حرص المحافظة بالتنسيق مع جامعة مطروح، والمجلس الأعلى للجامعات على إلحاق مزيد من خريجي الثانوية الأزهرية بتنسيق كليات جامعة مطروح لتخفيف مشقة السفر والأعباء المالية على الطلاب وذويهم إلى كليات خارج المحافظة موجها التهنئة لأهالي قرية أبو شروف لافتتاح المعهد.

حل شكوى أهالي سيوة

وفي استجابة لطلب أهالي طلاب قرية أبو شروف لتخفيف العبء المالي عنهم في وصولهم إلى مدارس سيوة قرر محافظ مطروح تحمل المحافظة 50% من تكلفة أجرة أتوبيس النقل الجماعي و25% خصم للمعلمين، كما وجه بدراسة عمل فصل ثانوى علمي لطلاب الثانوي الأزهري بسيوة مع عمل بحث على طلاب الصف الأول والثاني لتحديد جدوى فتح فصل علمي.