«أزهر مطروح» يعقد ندوة تثقيفية بعنوان «أثر القضية السكانية على التنمية»

عقدت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لقاءًا تثقيفيًا لطالبات معهدي فتيات مطروح وفتيات مطروح النموذجي حول «أثر القضية السكانية علي التنمية »؛ بقاعة الجودة بمجمع علم الروم النموذجي، وأدار اللقاء صافيناز أنور مدير مركز النيل للإعلام والتي أوضحت مفهوم الزيادة السكانية وخطورتها على الفرد والمجتمع وأثرها على التنمية وتقدم المجتمع.

الأسرة اللبنة الأساسية لبناء مجتمع

وبدوره تحدث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم خلال الندوة علي الزيادة السكانية وأسبابها وطرق مواجهتها من منظور ديني حيث أكد أن الاسرة هى اللبنة والركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي، وأن الإسلام حث على تكوين الأسرة من خلال المنفذ الشرعي وهو الزواج، وسماه الله تعالى بالميثاق الغليظ نظرًا لما له من مكانة، ويُعد التناسل غاية شرعية مقصودة من الزواج حتى أنه دعا به الانبياء فقال سيدنا زكريا «رب لا تذرني فردًا»، وقال تعالى «المال والبنون زينة الحياة الدنيا».

أضرار الزيادة السكانية

كما بين عبد العظيم سالم خلال اللقاء إن مشكلة الزيادة السكانية من المشكلات التي تعاني منها معظم الدول في عصرنا الحاضر، فالزيادة السكانية لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، بل قد تُشكل ضررًا بالغًا في التنمية والتقدم للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، ومن الفهم الخاطئ للنصوص الدينية، ما يشيع عن تفسير حديث النبي :«تَناكَحوا تَكثُرُوا؛ فإنِّي أُباهي بِكمُ الأُمَمَ يَومَ القِيامةِ»، فيرى البعض أن المراد بالكثرة هنا كثرة العدد فقط، فيُحرِّمون استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ويُنجبون بكثرة أطفالًا كغثاء السيل، عالة على المجتمع الذي يعيشون فيه، وينتج عن ذلك انتشار الفقر والجهل، مع أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

وطالب «سالم» خلال الندوة جميع المؤسسات الدولة بالتكاتف تحويل محنة الزيادة السكانية إلى منحة وذلك بتوعية الأفراد بواجبهم نحو بلدهم وأن مصر في حاجة إلى استعادة الريادة من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية، حتى نخرج أجيالاً صالحة لأنفسهم ولوطنهم.ومن جانبه وصف فضيلة الشيخ كارم أنور عفيفي واعظ اول بمنطقة وعظ مطروح، المشكلة السكانية علي أنها بمثابة بلاء و معالجتها تتم عن طريق تحرير النفس من البلاء الذي يجب الحد منه ومواجهته، لكن دون أن تدفعنا الزيادة لإصدار تشريع يجرم انجاب عدد معين من الأطفال لأن ذلك سوف يؤدي لتأثير عكسي فلا إفراط ولا تفريط.

الزيادة السكانية

وأكدت أسماء عاطف، مدير وحدة السكان بمحافظة مطروح، خلال كلمتها الدور الهام الذي يقوم به علماء ووعاظ الأزهر الشريف وتأثيرهم على المجتمع لنشر الوعي بين أفراد المجتمع بخطورة الزيادة السكانية غير المنضبطة على الأفراد والجماعات.