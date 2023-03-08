رئيس أزهر مطروح يشهد تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالمعاهد

شهد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، تفعيل 423 شتلة من الأشجار المثمرة والزينة على ديوان عام المنطقة، وعدد من معاهد مطروح، التي منحتها المحافظة للمنطقة الأزهرية وعددا من معاهد إدارة مطروح، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

غرس الشجر

وأطلق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح وعددا من قيادات المنطقة أعمال بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بغرس عدد من الشتلات بديوان عام المنطقة الأزهرية، على أن يتم توزيع باقي الأعداد بعدد من معاهد إدارة مطروح، وأعرب عن سعادته بتلك المبادرة لما لها من أثر في دعم المفاهيم البيئية لدى المواطنين، وتثقيفهم على أهمية وجود النباتات الخضراء وخاصة زراعة الأشجار المثمرة.

الحفاظ على البيئة

وأشار رئيس منطقة محافظة مطروح ببيان إلى أن أفضل الأعمال هي ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على مبدأ الاستدامة والمشاركة في الحفاظ على البيئة وحفظ حقوق الأجيال القادمة من خلال زراعة شجرة مثمرة.

الأزهر يشارك بالمبادرة

ومن جانبه أكد مدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة أن هذه المبادرة تأتي في ظل حرص الأزهر الشريف على المشاركة في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في الوطن والعالم، واستشعارا بدوره في الاسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء.