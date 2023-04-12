السجن 3 سنوات لمتهم قاد سيارته برعونة وقتل مهندسا بالخطأ في بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها اليوم بالسجن 3 سنوات لمتهم قاد سيارته برعونة وقتل مهندسا بالخطأ ببورسعيد وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند اليه وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية عن الورثه 500 ألف جنيه، وعن المصاب 200 ألف جنيه.

صدر حكم محكمة بورسعيد الجنائية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 يناير الماضي، والمتهم فيها أحمد غريب، والذي أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وقد نتج عن ذلك إصابة المجني عليه محمد السيد حمدي عكاشه ووفاة المجني عليه علي راشد اسماعيل خلف، ويكون المتهم قد تسبب بالخطأ في وفاة المجني عليه علي راشد إسماعيل خلف وكان ذلك ناتجا عن إهماله ورعونته وحال كونه متعاطيا للمخدر، كما تسبب خطأ في إصابة المجني عليه محمد السيد حمدي عكاشة وكان ذلك أيضا ناتجا عن الإهمال والرعونة في القيادة حاله كونه متعاطيا مخدرا.

أقوال الشهود

وشهد في القضية 4 من الشهود قالوا، إن ما حدث هو: حال استيقاف السيارة بيمين الطريق أمام قرية النورس السياحية بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، فوجئوا بالمتهم يصطدم بالشابين حال قيادته للسيارة الخاصة به بسرعة جنونية مما نتج عنه إصابة المجني عليهما، والتي أدت بعد ذلك لوفاة أحدهما.

وشهد علاء الشيخ رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الشرق بأنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة توصل لقيام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر الحشيش بسرعة جنونية مما أدى لاصطدامه بسيارة الشاهد الأول والمجني عليهما، والتي أدت لوفاة احدهما.

تقرير المستشفى

وتبين من تقرير مستشفى السلام ببورسعيد إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.