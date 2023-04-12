شربات ولافتات.. شباب في المنوفية يحتفلون بخروج جعفر العمدة من السجن

استطاع مسلسل جعفر العمدة جذب انتباه الملايين المهتمين بالدراما الرمضانية 2023، وسط تفاعل مع الأحداث اليومية التي تحدث في المسلسل، ويعد خروج محمد رمضان من السجن في مسلسل جعفر العمدة من أهم الأحداث التي لقيت تفاعلا كبيرا من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع.

احتفالات في المنوفية بخروج جعفر العمدة من السجن

وعلى طريقتهم الخاصة، احتفل شباب مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بخروج جعفر العمدة من السجن ضمن أحداث المسلسل، بأن أقاموا احتفالات بتوزيع الشربات والعصائر على أهالي مدينة أشمون، وكذلك تعليق لافتة ترحيب بخروج الفنان محمد رمضان من السجن في المسلسل، كتب عليها «ألف مبروك البراءة للمعلم جعفر العمدة».

منظم احتفال خروج جعفر العمدة من السجن: ولاد عم بيحتفلوا مع بعض

وقال مصطفي جعفر، منظم احتفالات خروج جعفر العمدة من السجن في مدينة أشمون بالمنوفية، إن أحداث المسلسل استطاعت جذب انتباه جميع المواطنين، مؤكداً أن الهدف من الاحتفال هو إضفاء جو من البهجة والسرور تماشياً من أجواء المسلسل.

وأضاف «جعفر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التشابه بين اسمه واسم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة جعله يفكر في هذا الاحتفال بالطريقة التي تليق به قائلا: «أنا وجعفر ولاد عم وعلشان كده بحتفل بخروجه من السجن والناس كلها فرحانة بالمسلسل».