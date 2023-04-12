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الفنانة مديحة البكري بين نجاح مسلسل جعفر العمدة وحزن بسبب فراق الزوج

كتب:

هبة أمين
05:02 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
الفنانة مديحة البكري في مسلسل جعفر العمدة

الفنانة مديحة البكري في مسلسل جعفر العمدة

تعيش الفنانة مديحة البكري حالة من النجاح الفني على إثر مشاركتها وظهورها اللافت للأنظار في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، حيث تجسّد شخصية زوجة حمادة فتح الله، والدة دلال وشوقي وكارم فتح الله، والتي تريد الانتقام من عائلة العمدة، لتسبب جعفر العمدة في وفاة ابنها يوسف، والزج بابنها الأكبر شوقي في السجن نحو 7 سنوات، وزواجه من دلال رغمًا عنهم.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، أحمد داش، إيمان العاصي، منذر رياحنة، مي كساب، منة فضالي، أحمد فهيم، عصام السقا، لبنى ونس، مجدي بدر، فريدة سيف النصر، فتوح أحمد، دعاء حكم، إخراج محمد سامي والذي شارك بالكتابة مع مهاب طارق.

الفنانة مديحة البكري نجمة في مسلسل جعفر العمدة

وتصدرت الفنانة مديحة البكري، محركات البحث، وسعى رواد السوشيال ميديا لمعرفة معلومات عن هذه المرأة الصارمة الساعية للانتقام في أحداث مسلسل جعفر العمدة، وهي تعد واحدة من أبرز الوجوه الدرامية التي لمعت على شاشة التليفزيون في فترة التسعينيات، ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها «الأسطورة، هبة رجل الغراب، أنا وهؤلاء، العراف، المصراوية، أم كلثوم، السيرة الهلالية».

نحافتها الزائدة بسبب حزنها

وفي الوقت الذي تساءل فيه عدد من المتابعين، عن سبب نحافتها الشديدة عكس ظهورها المعتاد، ردت على أحدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتأكيدها أنها ليست مريضة كما يروج البعض، ولكن نحافتها وفقدانها الكثير من وزنها، جاء بسبب حزنها الشديد على وفاة زوجها منذ نحو 4 سنوات، فضلًا عن فقدان شقيقتها التوأم من فترة قريبة والتي رحلت حزنًا على وفاة ابنتها العروس.

 

 

 

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