مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21.. روبي تكتشف اتجار أحمد بدير في المخدرات

أحداث مثيرة جاءت ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21، خاصة بعد مقتل الطالبة «سلمى عثمان» على يد زميلها «سامر ضرغام دهيشة»، في وضح النهار ووسط الشارع أمام الأهالي، حيث باتت قرية تل شبورة في حالة طوارئ.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21

وبدأت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21، باجتماع يجمع عائلة «صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة» بشأن متابعة تطورات أزمة قتل الطالبة سلمى، خاصة في ظل مساعي روبي لتصعيد الموقف، واتهامها بأن الأهالي طرفاً مشاركاً في تلك الجريمة بتهمة التقصير، خاصة والد القتيل أحمد بدير.

وينفعل محمد محمود عبد العزيز «حافظ الفارس» بتحامل الموضوع على الأهالي، حيث كشف لها دون عمد عن اتجار أحمد بدير في المخدرات، وهو الأمر الذي يعلمه غالبية الأهالي داخل القرية، حيث تصاب روبي بحالة صدمة ودهشة كبيرة.

وطالب أحمد رزق، روبي بضرورة التحلي بالهدوء والتأني، للبحث عن حلول خاصة بأزمة القتيلة، فيما رفضت كل ذلك، في إصرار منها للقصاص من القاتل.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، وبسمة، ودينا، ونهلة سلامة، وإدوار، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.