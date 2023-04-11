مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20.. ابن أحمد بدير يقتل حبيبته

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، جريمة قتل داخل قرية تل شبورة، في وسط الشارع بين الأهالي ووضح النهار، وذلك وسط صدمة كبيرة بين الناس وكذلك روبي التي تجسد دور «صفية الفارس» عمدة قرية تل شبورة.

أحداث الحلقة 20 مسلسل حضرة العمدة

وارتكب ابن أحمد بدير ويجسد دوره ضرغام دهيشة، وأحد أكابر قرية تل شبورة، جريمة قتل خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، إذ أصيب بصدمة بعد رفض «سلمى» ابنة «عثمان شيحة» له، وظل يطاردها في كل مكان، وعندما اعترض طريقها للدرس تعدت عليه بالضرب، ليطعنها بالسكين وسط صدمة كبيرة من الأهالي.

وعلى الفور، وخلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، حضر أهالي القاتل إلى مكان الحادث، وأجبروا شهود العيان بعدم الإدلاء بأي شهادة حفاظًا على حياتهم، وعدم لقاء مصير الضحية «سلمى»، كما وجه شقيقه إدوارد بسرقة هاتفها الذي كان بجوار الجثمان.

وأصيب أهالي الضحية بحالة انهيار شديدة فور وصولهم إلى مكان الحادث، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، فيما دخلت «صفية الفارس» في نوبة بكاء شديدة، تأثرًا بالمشهد.

القبض على ابن أحمد بدير

وتمكنت قوات الأمن خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، من القبض على ابن أحمد بدير، وسط انهيار شقيقته بسمة، فيما حاول شقيقه إدوارد أن يطمأنه وألا يستسلم أمام جهات التحقيق.