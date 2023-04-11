مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20.. صفية مستاءة من اللجان الإلكترونية

بدأت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، جلسة نقاشية بين روبي «صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة»، ومحمود عبد المغني «جمال صبرة»، وذلك بعد ساعات من انطلاق حملة إلكترونية ضدها، تطالب بإقصاءها عن منصب العمودية، ومغادرة القرية والعودة إلى القاهرة مجددًا.

وكشفت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، عن استيائها الشديد من رد فعل الأهالي المشاركين في تلك الحملة، رغم الجهود التي بذلتها على مختلف القضايا داخل القرية، من التصدي لزواج القاصرات، وختان الإناث، والهجرة غير الشرعية وغيرها.

وتلقت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 20، مكالمة من أحمد رزق «ابن عمها - المستشار جلال الفارس»، حيث طمأنها وطالبها بعدم التخوف من تلك الحملة الالكترونية، خاصة وأن قرار تعينها كعمدة للقرية، جاء من قبل المديرية، فيما أكدت «صفية» بأنها ليست متخوفة إطلاقاً، بل تشعر بحالة استياء بسبب الموقف.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، ومحمود عبد المغني، وأحمد رزق، ودينا، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد الحافظ، وبسمة، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة يومياً عبر شبكة تليفزيون الحياة حصريًا من السبت إلى الجمعة في شهر رمضان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة التي تنقلها القناة نفسها على الهواء من داخل مسجد الحسين.