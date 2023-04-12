مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21.. إدوارد يسرق هاتف القتيلة سلمى عثمان

تصاعدت الأحداث بشكل كبير في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21، وذلك بعد قتل الطالبة «سلمى عثمان» على يد زميلها، وهو ابن أحمد بدير، أحد «أكابر» قرية تل شبورة، إذ تبحث الأسرة عن خطط ومحاولات لطمس جريمة القتل وإنقاذ ابنهم في الإعدام.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21

ونجح إدوارد خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21، في سرقة هاتف القتيلة؛ إذ عثر على هاتفها مجموعة من صورها الخاصة وهي داخل منزلها، ومقاطع رقص وغيرها؛ إذ منح نهلة سلامة «نعمات - الدكتورة المتشددة» نسخة من تلك الصورة لتستغلها ضمن حملتها الإلكترونية، لتشويه صورة البنت، ونشرها عبر صفحات القرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وشعرت نهلة سلامة، بسعادة كبيرة بعد وقوع تلك الصورة تحت يديها، إذ تساعدها في تنفيذ مخططها بإشعال الفتنة داخل القرية؛ إذ باتت تنشر مزاعم وأخبار بأن القتيلة كانت ذو أخلاق سيئة، وتمارس أعمال منافية للآداب، و«سامر» كان يسعى للزواج منها إنقاذًا لسمتعها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وبطولة روبي، ودينا، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وإدوارد، وحسام داغر، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة وآخرين.