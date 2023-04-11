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مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 20.. سميحة وأسرتها تلتقي الجدة

كتب:

مريم جاد
10:52 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

جذبت الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الذي يعرض على قناة cbc، انتباه متابعي المسلسل، حيث انتهت الحلقة بوجود سميحة وأسرتها داخل فرح مصري، بوجود فوقية وانشراح لملاقاة الجدة سوسو هناك.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 20

وتشهد الحلقة 20 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة يسرا، مقابلة سميحة وأسرتها للجدة سوسو، وذهابهم إلى فرح مصري وارتدائهم ملابس مضحكة من اقتراح فوقية وتتوالى الأحداث حتى ملاقاتهم للجدة هناك.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أيضًا، والساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، إلى جانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد