مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة مسرعة بشرق بورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين مساء اليوم في انقلاب سيارة بترعة السلام بمنطقة شرق بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

نقل الجثة والمصابان إلى المستشفى

تلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق الإسعاف إلى مستشفى 30 يونيو، جثة شخص يدعى إبراهيم أحمد عبد الغفار إبراهيم، وتبين أن سبب الوفاة هو استفكسيا الغرق في ترعة السلام، وجمعة إبراهيم السيد محمد مصاب بالساق اليمني، وسامي محمد عبد الوهاب عبد العظيم مصاب بالصدر والرأس ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

إجراء التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة انقلبت في ترعة السلام بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن وجود مصابين وحالة وفاة، وعلي الفور جري الدفع بسيارتي إسعاف.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات.