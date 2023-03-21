إصابة 6 من أسرة واحدة إثر إنقلاب سيارة ملاكي في المنيا

أصيب 6 أشخاص، مساء الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، في زمام مركز المنيا.

انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بزمام مركز المنيا.

نقل 6 مصابين من أسرة واحدة إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص هم: فاروق عبد الحكيم 59 عاما، ونجله أحمد 34 عاما، وأبنائه مالك 5 سنوات، مهاب عام واحد، وياسمين دكروري 35 عاما، وأسماء أشرف 25 عاما، جميعهم يقيمون بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم قبل قليل حادث انقلاب سيارة نقل قلاب بسبب اختلال عجلة القيادة أمام مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 أخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتقرر تحويل 2 منهم لمستشفى أسيوط الجامعي.