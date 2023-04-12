تامر شلتوت عن دوره بمسلسل الكتيبة 101: «استفزيت الجمهور وهو المطلوب»

مازالت أصداء مسلسل الكتيبة 101 مستمرة رغم انتهاء الحلقات، ومن بين الأدوار الذي تحدث عنها البعض كان دور تامر شلتوت، وذلك في دور الإرهابي أبو زياد الأجنبي، التي أثارت جدلا كبيرا خلال الحلقة الـ16 و17، والتي ظهر بها وهو يحاول الهجوم على مدينة الشيخ زويد.

وتعليقا على الدور، قال تامر شلتوت في تصريحات لــ«الوطن»: «مبسوط أن الدور نال إعجاب المشاهدين والمتابعين في كل مكان».

وعن ترشيحه للدور، أشار إلى أن الترشيح جاء من أسرة المسلسل وأنه كان يتمنى أن يقوم بدور إرهابي أكثر من قيامه بدور ضابط، وخاصة أن الدور كان مستفزًا وصعّب أداءه.

شلتوت: الدور كله صعب

وعن صعوبة المشاهد، أضاف «شلتوت»: «الدور كله صعب، مكون من 4 أو 5 مشاهد، وكان هدفي أوصّل من خلالها حجم الإرهاب الذي هدد الوطن في يوم من الأيام، وخصوصا أن مشاهد الشخصية كلها تبين حجم التطرف وده من أول لحظة عاوز أبين التطرف في الفكر من أول ظهور أبو زياد وأحد العناصر الإرهابية، وأكتر موقف صعب ووترني جامد كان مع فتحي عبد الوهاب، وكنا بنصور ومفروض فيه لحظة تنفجر العربية اللي قدامنا فطلبوا مننا أن إحنا نركز علشان العربية اللي قدامنا هتنفجر في أى لحظة».

وتابع: «الدور في الكتيبة 101 كان موترني جدا بس الحمد لله أنه استفذ الجمهور وخرج بالشكل ده».