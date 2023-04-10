مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. قوات الجيش تنجح في القبض على حكيم

يعود الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) إلى عمله مرة أخرى في الكتيبة 101 بعد علاجه من الإصابة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، وعلى الجانب الآخر، يرصد رجال الأمن مكالمة لـ أبو دعاء زعيم التنظيم مركزها في جنوب العريش، وبالتالي يتأكد المقدم خالد (آسر ياسين) من مكان زعيم التنظيم الإرهابي.

ويطلب المقدم خالد، صورا جوية لتلك المنطقة، بالإضافة إلى رصد للتحركات بها على مدار 24 ساعة، وذلك خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، ويخبر قيادات القطاع أن أبو دعاء متواجد في بيت داخل مزرعة بالعريش وتم نقل 45 عنصرا في البيوت المحيطة به، وبالتزامن مع ذلك سيتم مداهمة منزل متواجد به الإرهابي حكيم (فتحي عبد الوهاب).

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. إطلاق اسم الشهيد هاني نبيل على عملية القبض على حكيم

يكلف المقدم خالد، الرائد نور بعملية القبض على حكيم، خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، ويخبره أنه يريده حيا، مؤكدا أنه أطلق على العملية اسم الشهيد هاني نبيل، وبالفعل تنجح قوات الجيش في القبض على حكيم وتسلمه إلى القيادات.