عضو «موازنة النواب» تشيد بموافقة الحكومة على حافز إضافي لتوريد القمح

أشادت الدكتورة هناء فاروق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بالعاصمة الادارية، على الحافز الإضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه.

توريد المحاصيل الاستراتيجية

وقالت هناء فاروق، في بيان، إنها طالبت كثيرا من العام الماضي خلال جلسات مجلس النواب العامة وداخل اللجان وأيضا بجلستي استطلاع الآراء في الإصلاحات الهيكلية وجلسة مواجهة غلاء المعيشة بمجلس الوزراء، بضرورة تغيير بعض السياسات في وزارة الزراعة والتموين بتحقيق سعر عادل للفلاح في توريد المحاصيل الاستراتيجيه كالقمح والأرز والذرة والقطن والقصب.

تكلفة زراعة المحاصيل

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب تغيير هذه السياسية حتى يستطيع الفلاح مواجهة ارتفاع تكلفة زراعة هذه المحاصيل، ويحقق هامش ربح عادل، إضافة إلى أن تصل الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل ذات البعد الاقتصادي القومي.