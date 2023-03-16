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لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل

كتب:

محمد متولي
06:06 م | الخميس 16 مارس 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات وذلك على النحو التالي:

الاجتماع الأول: يوم الأحد 19 مارس لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

الاجتماع الثاني: يوم الاثنين 20 مارس لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

الاجتماع الثالث: يوم الثلاثاء 21 مارس وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد.

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