لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات وذلك على النحو التالي:

الاجتماع الأول: يوم الأحد 19 مارس لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

الاجتماع الثاني: يوم الاثنين 20 مارس لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

الاجتماع الثالث: يوم الثلاثاء 21 مارس وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد.