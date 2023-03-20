أشرف سنجر لـ«كلام في السياسة»: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يهيمنان على النظام الدولي

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كقوة عسكرية واقتصادية ما زالت مهيمنة على شكل النظام الدولي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «لا أستطيع أن أفهم التفاعلات الإقليمية سواء لنظام إقليمي أو دول إقليمية، سواء تمارس دور أو تغير من تاريخية الأدوار التي كانت تمارسها، إلا أنها لا يمكن أن أن تخرج عن التفاعلات التي يمكن أن نقول من خلالها أن لها وزن».

الصين والسلاح

وتابع: «الرئيس الصيني في زيارته لروسيا قال إنه لن يعطي سلاحا لروسيا، فمعنى ذلك أن الصينيين لديهم حدود في الحركة في التعامل مع روسيا دون الدخول في صدام مع الولايات المتحدة».

صادرات السلاح الروسية

واستطرد: «روسيا في أزمة فصادرات السلاح الروسية توقفت وبدأت تستورد طائرات مسيرة من إيران، وبدأ يبقى فيه عجز في شكل التسليح المطلوب لإمداد القوات، وفاجنر اختلفت مع وزارة الدفاع الروسية حول إمدادهم بالسلاح، كما أن بايدن طمأن الصينيين أن الغواصات النووية التي حصلت عليها أستراليا لن تحمل صواريخ نووية رغم أنها تسير بالطاقة النووية، وفي المستقبل يمكن أن تحمل صواريخ نووية لكن يظل دائما من الرشادة كدول إقليمية أو نظم إقليمية ألا تأخذ قرارات متسرعة إلا بقراءة المشهد الدولي».