كاتب صحفي لـ«كلام في السياسة»: المنطقة تشهد تحولات لم تحدث منذ 30 عاما

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن ما حدث في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام هي تحولات جيوسياسية لم تحدث منذ ثلاثين عاما، أي منذ غزو صدام حسين للكويت.

وأضاف العشري، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «لم نر حالة السباق المحمومة في 6 أشهر نحو إمكانية الاندفاع نحو الاستقرار في الإقليم، واستيعاب كثير من الدروس لدى دول كثيرة في المنطقة».

التقارب الإيراني والمصافحة المصرية التركية

وتابع: «أهم حدثين في نهاية العام الماضي والحالي هو التقارب الإيراني السعودي بغطاء صيني، والمصافحة الشهيرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب أردوغان في قطر، وهو ما شكل قاطرة لإمكانية أن يكون هناك انتزاع ما كان يعرف بالدول أصحاب السياسات الشريرة في الإقليم، واستطاعوا أن يجنحوا في الآونة الأخيرة نحو إمكانية أن يكون لديهم درجة كبيرة من التلاقي والتناغم مع العواصم العربية الرائدة».

الدول صاحبة تيار الاعتدال

واستطرد: «وكذلك الدول صاحبة تيار الاعتدال العربي مصر والسعودية والإمارات التي جنحت إلى أن يكون لديهم درجة كبيرة لتكريس مفهوم الاستقرار الإقليمي مع مصر باعتبار أن مصر كانت وما زالت تسعى إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في الإقليم العربي».