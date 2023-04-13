الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» اليوم

يحتفل الأقباط بـ«خميس العهد» أو «الخميس المقدس» أحد الأعياد السيدية الصغرى، اليوم، إذ شهد تأسيس سر التناول «أحد الأسرار السبعة للكنيسة»، كما غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

طقس الكنيسة يوم «خميس العهد»

تقيم الكنيسة خلال خميس العهد القداسات الإلهية للمرة الأولى بعد قداس أحد الشعانين، حيث يعد أول يوم يصلى فيه الهيكل منذ بداية أسبوع الآلام.

يؤدي الأقباط نوعين من الصلوات بـ«خميس العهد»، الأولى تُسمى صلاة البصخة، والثانية تُسمى صلاة اللقان، بحسب طقس الكنيسة خلال هذا اليوم.

سبب الاحتفال بـ«خميس العهد»

خميس العهد هو اليوم الذي غسل فيه السيد المسيح أرجل التلاميذ ليعلمهم الانصياع ووعظهم بأن يحبوا بعضهم البعض، كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، كما أنه اليوم الذي قُبض فيه على يسوع ليلًا بعد خيانة يهوذا له، وتسليمه لليهود، ومحاكمته بتهمة التجديف، كما جاء في الإنحيل.

فيما بدأت الكنائس المصرية أسبوع الآلام مساء يوم أحد الشعانين، والذي احتفلت به وسط فرحة استقبال السيد المسيح لدخوله أورشليم «القدس»، كما وصف البابا تواضروس هذا اليوم، بأنه يوم انتصار وفرحة.