رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني لأحمد الطاهري: الجلسات سيحضرها ممثلون عن كل الجهات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه سيسبق يوم 3 مايو الذي ستبدأ فيه جلسات الحوار الوطني مؤتمر صحفي للمنسق العام، سيشرح فيه الترتيبات بشكل كامل، ويوضح الوضع للرأي العام.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «ما يدور داخل مجلس الأمناء أننا لدينا حد أدنى 3 أيام في الأسبوع، وسيكون هناك يوم مخصص للمحور السياسي ويوم للمحور الاقتصادي، وكل يوم يناقش محور من المحاور، وكل يوم به من جلستين إلى ثلاثة، حسب وقت كل جلسة وهو الحد الأدنى».

جدول أعمال معلن

وتابع: «وكل جلسة سيكون لها جدول أعمال معلن معروف موضوعه ومن سيحضر من مقدمي المقترحات والقوى السياسية وممثلي الجهات المعنية والخبراء المختصين».

حضور جميع الجلسات

واستطرد: «الأمانة الفنية للحوار الوطني حاضرة لجميع الجلسات، ومن الناحية اللوجستية مسؤولية وإدارة الجلسة منوطة للمقرر والمقرر المساعد، وسنكون متواجدين للمساعدة، وهناك قواعد إجرائية ستمكن مدير الجلسة من ضبط الحوار».