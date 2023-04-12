رئيس حزب العدل لـ أحمد الطاهري: وضعنا 25 ورقة مختلفة لقضايا رئيسية

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إنه منذ وصول الدعوة للحوار الوطني للحزب شكلنا لجنة لوضع أوراق الحزب لمختلف المجالات، وانتهت هذه الأوراق إلى 25 ورقة في مختلف القضايا الرئيسية.

أوراق جديدة

وأضاف رئيس حزب العدل، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «بعض هذه الأوراق جديد، وعاملين ورقة مهمة عن الدمج وإعادة الهيكلة للدولة المصرية، ونتحدث فيها عن أكثر من 2000 جهة داخل الموازنة العامة، بها موازنات ومن وجهة نظرنا أن هذه الهيئات يمكن دمجها مما يوفر مصاريف وعمالة، وهو مقترح خاص بالجهات العاملة داخل الموازنة العاملة بالدولة».

قضايا مخيفة مستقبلا

وتابع: «وكذلك أصدرنا ورقة متعلقة بالشباب، وأصدرناه في ورقة ما قبل الحوار، ومتعلقة بكيف نتفاعل مع الناس وله علاقة بالمستقبل، وفيها نحاول التماس مع قضايا الشباب، وهو جيل ما بعد الألفية له معطيات وأفكار مختلفة جدا، والتحديات التي لدينا أصبحت مرعبة، ونحن أمام قضايا مخيفة مستقبلا، مثل السيارات ذاتية القيادة وكيف يمكن تطبيق القانون عليها إذا تسببت في حادث وهكذا».