متي يصبح «الناتو» منظمة عالمية؟.. مستشار ترامب السابق يجيب

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في عهد إدارة دونالد ترامب، يمكن لحلف شمال الأطلسي «الناتو» أن يصبح منظمة عالمية، عن طريق انضمام اليابان وأستراليا وإسرائيل.

وشكلت 12 دولة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا، حلف شمال الأطلسي «الناتو» في عام 1949، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بولتون: نحتاج لتنفيذ فكرة أثنار حول الناتو

أضاف بولتون، في مقال بصحيفة «وول ستريت جورنال»: «نحن بحاجة إلى تنفيذ فكرة خوسيه ماريا أثنار رئيس وزراء إسبانيا السابق لجعل الناتو منظمة عالمية»، مشيرا إلى أن الدول الأخرى يمكن أن تنضم إلى الحلف إذا استوفت معايير الإنفاق الدفاعي لـ «الناتو».

وتمثل تحدي التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، الهدف الأصلي، لحلف شمال الأطلسي، فيما مُنحت العديد من الدول الشرقية الأوروبية عضوية التكتل العسكري، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات «عام 1991».

فنلندا: العضو رقم 31 في حلف «الناتو»

اعتبر بولتون، أن «واشنطن» وحلفاؤها يحتاجون إلى زيادة ميزانيات الدفاع، وفي نفس الوقت، تقليل تمويل الصناعات الأخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 4 أبريل الجاري، أصبحت فنلندا، رسميا، العضو رقم 31 في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما تمتلك البلاد حدودًا برية مع روسيا تبلغ 1340 كيلومترًا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، إن بلاده لديها قوات عسكرية كافية لمنع تحول بحر البلطيق إلى بحر او بحيرة «الناتو».

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت في وفقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن حلف شمال الأطلسي«الناتو»، أصبح كهلا وحان الوقت لتقاعده، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.