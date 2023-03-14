برلماني أوروبي: حلف «الناتو» يعيق السلام والاستقرار في العالم

قال مايك والاس، ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي، إن وجود حلف الشمال الأطلنطي «الناتو» بحد ذاته، يعيق السلام والاستقرار في العالم، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الثلاثاء.

والاس: الناتو لا يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية

وأضاف «والاس»، خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن آلاف الأشخاص يموتون بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن «الناتو» لا يريد إنهاء الأزمة، وأنه لن يكون هناك سلام واستقرار ما دام الحلف قائما.

Prof Richard Sakwa said "NATO exists to manage the risks created by its existence" - Ukraine War grinds on, thousands are dying, but #NATO doesn't want War to stop - Boris Johnson went to Kyiv to stop Peace breaking out. There'll be no Peace or stability as long as NATO exists... pic.twitter.com/vu8H0qw3ZI — Mick Wallace (@wallacemick) March 13, 2023

ودعا البرلماني الأوروبي مرارا وتكرارا إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية التي يواجهها الغرب، فيما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تهدف إلى تأجيج المواجهة في الأزمة مع أوكرانيا، بل تسعى إلى إنهائها، مضيفا أن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال القتالية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضيها.

الأزمة الروسية الأوكرانية

يشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية دخلت عامها الثاني، وكانت قد بدأت في 24 فبراير 2022، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الغذاء والطاقة العالمية.