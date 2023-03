برلماني أوروبي: حلف «الناتو» يعيق السلام والاستقرار في العالم

قال مايك والاس، ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي، إن وجود حلف الشمال الأطلنطي «الناتو» بحد ذاته، يعيق السلام والاستقرار في العالم، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف «والاس»، خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن آلاف الأشخاص يموتون بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن «الناتو» لا يريد إنهاء الأزمة، وأنه لن يكون هناك سلام واستقرار ما دام الحلف قائما.

Prof Richard Sakwa said "NATO exists to manage the risks created by its existence" - Ukraine War grinds on, thousands are dying, but #NATO doesn't want War to stop - Boris Johnson went to Kyiv to stop Peace breaking out. There'll be no Peace or stability as long as NATO exists... pic.twitter.com/vu8H0qw3ZI