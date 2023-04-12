روسيا: كنا نعلم بمشاركة الناتو في القتال بأوكرانيا قبل نشر التسريبات

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن موسكو كان لديها معلومات قبل نشر التسريبات من البنتاجون بأن مدربين ومقاتلين من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

مدربون من الناتو يشاركون في الأعمال القتالية

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: «نحن لا نعرف درجة مصداقية هذه الوثائق، ولكننا وقبل وقت طويل من ظهورها كانت لدينا ولا تزال معلومات تفيد بأن العديد من مدربي (الناتو)، بما في ذلك من بريطانيا، يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا».

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أشارت في وقت سابق إلى أن بعض الوثائق تؤكد وجود وحدات من القوات الخاصة لدول حلف «الناتو» معظمها بريطانية في أوكرانيا.

كما لفتت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن البنتاجون يحقق حاليا في هذه التسريبات.

المختبرات البيولوجية الأمريكية

وفي سياق ذي صلة، وصف تقرير اللجنة البرلمانية الروسية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي بأنه «هجوم واسع النطاق»، وذكر التقرير الصادر اليوم الأربعاء: «إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تطوير سلاح بيولوجي عالمي معدّل وراثيًا وقادر على إصابة البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضًا».

وأضاف التقرير: «أن هذا السلاح البيولوجي الأمريكي يهدف من بين أمور أخرى إلى إلحاق أضرار اقتصادية واسعة النطاق وغير قابلة للإصلاح بأعداء أمريكا»، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي ينطلق من أن امتلاك مثل هذه الأسلحة البيولوجية الفعالة للغاية سيغير طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة.

وأوضح التقرير أن «واشنطن تعمل من أجل تحقيق هذه الغاية على تكثيف أنشطتها الطبية والبيولوجية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وتحديث المختبرات البيولوجية وفقًا للمعايير الأمريكية والسعي للسيطرة على الخدمات الصحية الوطنية والوبائية والبيطرية».