الرئيس البرازيلي يزور هواوي الصينية على هامش زيارته إلى بكين

قالت صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية إنه من المقرر أن يزور الرئيس البرازيلي «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا»، مركز الابتكار التابع لشركة «هواوي تكنولوجيز»، في شنغهاي اليوم، خلال زيارته للصين التي بدأت أمس الأربعاء، وتابعت الصحيفة أن نبأ زيارة الرئيس البرازيلي للشركة الصينية أكدته وكالة بلومبرج الأمريكية، وبينما يبدو أنه ترتيب عادي، توقع البعض أن زيارة لولا لـ«هواوي»، قد تثير غضب الولايات المتحدة.

«هواوي» تعتبرها واشنطن تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن الولايات المتحدة أضافت هواوي إلى قائمة الكيانات الخاصة التي تعتبرها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ولكن من الضروري التأكيد على أن الولايات المتحدة لا يحق لها منع الدول الأخرى من إقامة تعاون طبيعي مع هواوي، وتحديدا، عندما يتعلق الأمر بتحديد الشركات التي سيزورها لولا خلال رحلته إلى الصين، فإن الاختيار لا يخضع للتدقيق الأمريكي ولا لتفضيلاته.

تاريخ هواوي في البرازيل يمتد لسنوات

وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه التكهنات والضجيج من قبل وسائل الإعلام الغربية ليست سوى غير رؤى مسؤولة ومدفوعة بدوافع خفية، وربما يتم استغلال زيارة هواوي للضغط على البرازيل، مضيفة ان لدى هواوي تاريخ يمتد لسنوات من العمل في البرازيل، كما فازت الشركة الصينية بمناقصة في عام 2021 لتوريد معدات لتنفيذ تقنية 5G في جميع أنحاء البرازيل، وذلك لتشغيل وتطوير البرازيل شبكات 5G، وإيجاد آفاق تعاون علمي وتكنولوجي أوثق بين البرازيل والصين، ولذا فإنه المنطقي أن يزور الرئيس البرازيلي عملاق الاتصالات الصيني، فالتعاون التنموي بين الصين والبرازيل هو أمر داخلي ومستمر، ولا يخضع للإرادة الجيوسياسية لبعض الدول.