الرئيس البرازيلي: تعزيز الدور الريادي لبنك «بريكس» يساعد على بناء عالم أفضل

تحدث الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم، في إطار زيارته لمقر بنك «بريكس»، بأن تعزيز الدور الريادي للبنك سيساعد علي بناء عالم أفضل، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

بريكس تهدف إلى خلق عالم أقل فقرا

وزار لولا دا سيلفا الصين لتعتبر المحطة الرسمية الأولى لزيارته والتي تستمر في الفترة من 12-15 أبريل، حيث تحدث إلى موظفي البنك والتقي برئيسة البنك ديلما روسيف.

وقال الرئيس البرازيلي «بنك التنمية الجديد إنتاج شراكة بريكس، وتهدف إلى خلق عالم أقل فقرا، وأقل قدرا من عدم المساواة، وتضمن بريكس أكبر قدرا من الصمود».

بنك بريكس يعمل بغرض تحقيق عالم أفضل خالي من الفقر والجوع

وأضاف لولا دا سيلفا، أن ديلما روسيف تعطي خبرتها الواسعة ومعرفتها بالسياسة العامة والعمل في المجال الدولي، بغرض تعزيز الدور الريادي للبنك في تحقيق عالم أفضل خالي من الفقر والجوع.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن المشاريع الحالية والمحتملة في البرازيل مع الإدارة العليا للبنك، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والبنية التحتية للنقل وإمدادات المياه.