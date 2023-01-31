البرازيل: يجب البحث عن شخص يمكنه المساعدة في السلام بين روسيا وأوكرانيا

رفض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أمس الاثنين، مجددا إرسال ذخائر إلى أوكرانيا، وقال في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن البرازيل دولة سلام.

وأضاف دا سيلفا أن البرازيل لا تريد أن يكون لها أي مشاركة، حتى بشكل غير مباشر، معربا عن اعتقاده أن يجب البحث عن شخص يمكنه المساعدة في إيجاد السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال عضو «مجلس الاتحاد» الروسي، السناتور أليكسي بوشكوف، إن «واشنطن» يجب أن تستخدم نفوذها على حلفائها لاستبعاد توريد طائرات «إف 16» المقاتلة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف 16».

بوشكوف: 9 دول في «الناتو» لديها طائرات «إف -16»

وأضاف بوشكوف، عبر «تليجرام»، أن لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية ، فإن تصريح بايدن غير كاف، مشيرا إلى أن تصريح لرئيس الامريكي لا يعني أن المقاتلين لن يتم تزويدهم من قبل دول أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح السناتور الروسي، أن 9 دول في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لديها طائرات «إف -16»، وفرنسا لديها مقاتلات«رافال» الخاصة بها.