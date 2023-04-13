وزارة الإنتاج الحربي تطلق الفيديو الثالث من حملة «مصنعك بيتك»

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي أطلقت الفيديو الثالث من سلسة فيديوهات حملة «مصنعك بيتك»، والتي يقوم المكتب الإعلامي بالوزارة بتنفيذها في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بإعداد حملة توعوية للعاملين بالإنتاج الحربي وذلك خلال إحدى الجولات التفقدية التي قام بها الوزير في واحدة من الشركات التابعة، وتستهدف الحملة تسليط الضوء على التداعيات السلبية لعدد من الممارسات سواء على العامل نفسه أو مصنعه.

مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات غير الإيجابية

وأوضح «بكر»، أن الفيديو الثالث من «مصنعك بيتك»، يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات غير الإيجابية للتبديد وسرقة الموارد وتقوم الرسالة الأساسية لهذا الفيديو على ضرورة التحلي بالأمانة في العمل وأهمية عدم التستر على أي فعل غير قانوني، كما أوضح أن الفيديو الأول من الحملة تناول التداعيات السلبية للإهمال وعدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بينما تناول الفيديو الثاني التداعيات السلبية لإفشاء أسرار العمل.

المصنع هو البيت الثاني

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الحملة تقوم على فكرة أساسية وهي ضرورة أن يعي كل عامل في مختلف المستويات الوظيفية أن مصنعه هو بيته الثاني وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معًا لدعم مسيرة الإنتاج والتنمية.