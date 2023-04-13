الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم، عبر صفحاتها على منصّات التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البرقية: «الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير».