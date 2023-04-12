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محمد بن زايد: بحثت مع الرئيس السيسي تعزيز علاقتنا الراسخة ورؤيتنا نحو تعزيز السلام في المنطقة

كتب:

محمد عزالدين
07:26 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، اليوم.

وكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه على تويتر: «سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».

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