محمد بن زايد: بحثت مع الرئيس السيسي تعزيز علاقتنا الراسخة ورؤيتنا نحو تعزيز السلام في المنطقة

أبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، اليوم.

سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. pic.twitter.com/4b20jcEZwL — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 12, 2023

وكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه على تويتر: «سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».