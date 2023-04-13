البابا تواضروس يغسل أقدام الأساقفة في «خميس العهد» بالإسكندرية «صور»

غسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أقدام الأساقفة، اليوم الخميس، ضمن صلوات خميس العهد التي ترأسها في دير مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية، حيث إن ذلك طقس كنسي معتاد خلال يوم خميس العهد، كمثال لما قام به السيد المسيح مع التلاميذ من أكثر من ألفي عام، وذلك كدرس تعليمي لهم حول الاتضاع.

فيما غسل الأساقفة أرجل الكهنة، وبالتبعية يغسل الكهنة أرجل الشمامسة والشعب في سائر الكنائس كتطبيق عملي للطقس الذي وضعه السيد المسيح.

طقس غسل الأرجل في خميس العهد

وبحسب بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن طقس غسل الأرجل يأتي كتطبيق لما قاله السيد المسيح في انجيل يوحنا الاصحاح 13، إذ قال: «أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا، وَحَسَنًا تَقُولُونَ، لأَنِّي أَنَا كَذلِكَ. فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا السَّيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ، فَأَنْتُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ، لأَنِّي أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالاً، حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا».

طقس صلاة اللقان

وأتى طقس غسيل الأرجل بعدمت صلى البابا تواضروس على المياه ضمن صلوات «لقان» وهي التي تعني الوعاء الذي يوضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها، فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.

وفي لقان خميس العهد يقوم الكاهن يغسل أرجل الحاضرين تطبيقًا لما طلبه السيد المسيح من تلاميذه في مثل هذا اليوم عقب قيامه بغسل أرجلهم.

مواعيد صلاة اللقان في الكنيسة القبطية

وتقام صلاة اللقان في ثلاث مناسبات كنسية هي عيد الظهور الإلهي «الغطاس»، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس «عيد الرسل»، وهي صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهي.