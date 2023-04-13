البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير مارمينا في الإسكندرية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة اللقان وقداس خميس العهد، بدير القديس مارمينا العجائبي في كينج مريوط غرب الإسكندرية، التي تقام ضمن طقوس أسبوع الآلام، وذلك بمشاركة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، وعدد من الأساقفة والآباء الرهبان القمامصة والقسوس، دون حضور شعبي، لأن الدير أوقف الزيارات خلال أسبوع الآلام.

صلاة اللقان ضمن صلوات خميس العهد

وبدأ البابا تواضروس صلوات خميس العهد، بصلاة جزء من البصخة في طقس الصباح الباكر، وبعدها تصلى صلوات السواعي بطريقة البصخة المعتادة الثالثة والسادسة والتاسعة، ثم أعقبها صلاة اللقان والذي يلبس الكهنة والشمامسة ملابس الخدمة ويعقبها رشم الماء في الأرجل تذكاراً لغسل السيد المسيح أرجل التلاميذ.

طقوس أسبوع الآلام

ويأتي ذلك بالتزامن مع طقوس أسبوع الآلام في صلوات البصخة حيث إنه يطلق عليه «أسبوع البصخة» أي أسبوع العبور، من الآلام إلى القيامة، حيث تصلى صلوات البصخة بنظام الساعات لكل يوم وتنقسم 5 ساعات مثل صلوات الأجبية التي لا تصلى في هذا الأسبوع ويعوضها صلوات البصخة: «باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر» بالإضافة إلى طلبة الصباح.