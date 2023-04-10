البابا تواضروس يترأس بصخة ثاني أيام أسبوع الآلام في الإسكندرية (صور)

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لترأس صلوات البصخة المقدسة، وذلك في ثاني أيام أسبوع الآلام 2023 الذي يحتوي على عدد كبير من الأعياد، وكل يوم فيه يعبر عن قصة وموقف عاشها السيد المسيح في رحلته نحو الصلب وفداء البشرية.

حضور شعبي في بصخة البابا تواضروس بالإسكندرية

جاء ذلك بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص إبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية وحضور شعبي كبير ملئ جوانب الكاتدرائية.

صلوات البصخة في أسبوع الآلام

وأوضحت البطريركية أن صلوات البصخة هي الصلوات التي تصلى خلال أسبوع الآلام، لذا فإنه يطلق عليه أيضا «أسبوع البصخة» أي أسبوع العبور من الآلام إلى القيامة، حيث تصلى صلوات البصخة بنظام الساعات لكل يوم وتنقسم 5 ساعات مثل صلوات الاجبية التي لا تصلى في هذا الأسبوع ويعوضها صلوات البصخة: «باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر» بالإضافة إلى طلبة الصباح.