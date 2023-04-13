تجدد الاحتجاجات في فرنسا لليوم الـ12 اعتراضا على قانون التقاعد

انطلقت الاحتجاجات العمالية في فرنسا للمرة الـ12 اليوم ضد قانون التقاعد، حيث يخرج المحتجون في تظاهرات جماهيرية ووقفة احتجاجية وإضرابات في قطاعات النقل والطاقة وغيرها، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

إغلاق ممر يقود إلى مبني المجلس الدستوري الفرنسي

وأغلق المتظاهرون ممرًا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي في وسط باريس، بالقمامة، ويتم غدا اتخاذ قرار بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد.

وتظاهر فرنسيون في شوارع العاصمة باريس، حاملين مشاعل ومطالبين بإلغاء إصلاح نظام التقاعد، ورفعت لافتة تحمل عبارة «الإصلاح.. إلى صندوق القمامة».